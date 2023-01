Ein Jahr nach dem Tod des Kultsängers : Tribute Band „Meet Loaf“ spielt in Lantershofen

Die siebenköpfige Band von „Meet Loaf“ beim Auftritt in Lantershofen. Foto: AHR-FOTO

Lantershofen Die Fuldaer Band „Meet Loaf“ brachte die Musik von „Meat Loaf“ in Lantershofen auf die Bühne. Optisch und in der Körperfülle kam der Sänger seinem Idol nicht sehr nahe, stimmlich dagegen schon.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Weber

Im Januar 2022 starb der Rockstar Meat Loaf. Beim Grafschafter Verein Kulturlant machte man sich danach auf die Suche nach einer Tributeband, die die Hits des schwergewichtigen Rockstars in Ehren hält. Hier gibt es nallerdings nur wenige Bands, schließlich wurde der Verein mit der Formation „Meet Loaf“ aus Fulda fündig.

Am Mittwoch traten die sieben Musiker nun im Lantershofener Winzerverein auf und konnten die rund 170 Gäste überzeugen. Dabei wusste Sänger Ralf Orf keinesfalls die Leibesfülle aufzubringen, mit der Meat Loaf einst kraftvoll und theatralisch über die Bühnen schritt. Dennoch kam Orf stimmlich dem Rockstar sehr nahe. Nicht fehlen durfte auch das rote Tuch, ein Markensymbol bei Meat Loafs Konzerten. Seine Freundin und spätere Frau Leslie hatte ihm eines bei einem frühen Auftritt zugeworfen, damit er sich damit den Schweiß von der Stirn wischen konnte. Meat Loaf hatte das nicht verstanden, und das Tuch stattdessen in seine Performance eingebaut.

Die Band überzeugte vor allem den Balladen des Sängers

Sabrina Faber unterstütze Ralf Orf in Lantershofen mit einer ebenfalls starken Stimme. Die beiden ergänzten sich in den zahlreichen Hits, die sie auf die Bühne brachten. Oftmals waren es Balladen, für die Meet Loaf stand. Vor allem hier lief die Band zu großer Form auf. „I’d Lie For You“ und natürlich „I’d Do Anything For You“, mit dem Meat Loaf es schaffte, in 22 nationalen Charts den Spitzenplatz zu erklimmen, waren nur zwei Beispiele.

Zu Gehör kam auch die „Rocky Horror Picture Show“, in der Meat Loaf die Rolle des „Eddie“ verkörperte. Auf der Bühne in Lantershofen war unter anderem „Hot Patootie“ zu hören. Was den meisten Songs gemeinsam war: Sie waren in Überlänge komponiert, vor allen Dingen, wenn sie aus der Feder von Jim Steinman stammten. „Bis zu zehn Minuten dauern die Songs von Meat Loaf“, so Sänger Ralf Orf. Egal ob Ballade oder schneller Rock, für Drei- oder Vier-Minuten Songs war Meat Loaf nicht zu haben. Bestes Beispiel: „Paradise By The Dashboard Light.“ Das Stück ist mit 7:55 Minuten eines der längsten Lieder, das jemals auf einer Single veröffentlicht wurde. Die Albumversion dauert 8:28 Minuten. Der Song ist unterteilt in drei Abschnitte und erzählt eine fast komplette Lebensgeschichte, so wie Meat Loaf in seinen Texten immer wieder lange Geschichten erzählte.