Projekt in Grafschaft-Nierendorf : Umgestaltung von Bachlandschaft startet mit Baumfällungen

Projekt in Grafschaft-Nierendorf

In einem ersten Schritt wurden für das Projekt in Nierendorf dabei Dutzende von Bäumen und Hecken entfernt. Foto: Martin Gausmann

Nierendorf Ein Bachlauf soll in eine Auenlandschaft umgewandelt werden. Dafür wurden jetzt Dutzende Bäume gefällt. Für den Verkehr wird es Einschränkungen geben.

In Niedernierendorf ist das Bauprojekt für die Umgestaltung der Bachlandschaft in eine Auenlandschaft gestartet. Verbunden ist das Projekt mit der Sanierung der Landesstraße L80 und dem Bau eines parallelen Radwegs. In einem ersten Schritt mussten dabei Dutzende von Bäumen und Hecken entfernt werden.