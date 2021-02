In Höhe Grafschaft : Mehrere Verletzte bei Auffahrunfällen auf der A61

Grafschaft Zwei Unfälle auf der A61 in Höhe Grafschaft-Eckendorf haben am Mittwochmorgen Verletzte gefordert. Zunächst fuhr ein Lkw auf einen stehenden Lastwagen auf, kurz darauf kam es zu einem Zusammenstoß eines Lkw mit einem Pkw.

Auf der A61 in Höhe Grafschaft-Eckendorf hat es am Mittwochmorgen gleich zwei Auffahrunfälle gegeben. Zunächst ist im Rückstau der Fahrer eines Lastwagens mit seinem Gespann auf einen stehenden Lkw aufgefahren und hat diesen in einen weiteren Lkw geschoben. Die Fahrer des Lkw in der Mitte und des hinteren Lkw wurden verletzt.