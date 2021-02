Instandhaltungsarbeiten in Lülsdorf : Eine Person durch Chloraustritt bei Evonik verletzt

Auf dem Evonik-Gelände in Niederkassel trat am Mittwochmorgen Chlor aus. Foto: Evonik

Update Niederkassel-Lülsdorf Am Morgen kam es zu einem Chlorgasaustritt bei Evonik in Niederkassel-Lülsdorf. Dabei wurde eine Person verletzt. Es kann zu Geruchsbelästigungen kommen.

Am Mittwochmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Chlorgasaustritt bei Evonik in Niederkassel-Lülsdorf. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der giftige Stoff bei Instanthaltungsarbeiten in geringer Menge ausgetreten. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In einer Aktualisierung teilte das Unernehmen mit, dass es ihr gut ginge, sie aber weiterhin zur Beobachtung im Krankenhaus bliebe.