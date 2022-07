Nach der Flut im Ahrtal : Winzer und Landwirte beklagen 200 Millionen Euro Schaden

Rech Die Flutkatastrophe hat die Winzer an der Ahr stark getroffen. Der wirtschaftliche Schaden ist enorm, auch der Wiederaufbau hakt an verschiedenen Stellen. Den Landwirten bereitet die Konkurrenz mit Kommunen und Naturschützern Sorgen, weil es um ihre Flächen geht.

Weinbau-Experten bewerten Flut-Folgen als Totalschaden

Rückblickend auf die Zeit nach der Flut zeigte sich der Weinbau-Präsident dankbar für die große Hilfe, die dem Ahrtal durch Landwirte, Gartenbauer und ungezählte Freiwillige aus ganz Deutschland und dem Ausland zuteilwurde. Vor allem der große Anteil an jungen Menschen sei „Wahnsinn“ gewesen. Dankbar zeigte sich Pauly auch für die schnell organisierte Hubschrauberspritzung, so konnte die Ernte des vergangenen Jahres gerettet werden. Bei deren Lese und Verarbeitung halfen Winzer aus allen deutschen Anbaugebieten mit Maschinen und Manpower. „Ich kann nur hoffen, dass die Hilfen von Bund und Ländern auch bald greifen“, legte der Weinbau-Präsident den Finger in die aktuellen Wunden. Er habe große Bedenken wegen der Komplexität der Verfahren und der personellen Engpässe in den für die Abwicklung zuständigen Behörden und Institutionen, von denen nach außen hin kaum jemand erfahre.

28 Landwirtschaftsbetriebe sind ebenfalls betroffen

Dass die Flutschadensbilanz bei der Landwirtschaft glimpflicher ausfiel, machte Franz-Josef Schäfer deutlich. Hier gab es in den landwirtschaftlichen Betrieben an Ober- und Unterahr sowie in den Seitentälern in erster Linie Schäden an landwirtschaftlichen Flächen. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) berichtete von 28 betroffenen Betrieben, 60 Hektar Grünland und 50 Hektar Ackerland seien durch die Flut geschädigt. Ablagerungen von Schutt und Geröll sowie Schäden durch das Überfahren mit schwerem Gerät sind entstanden. Schäfer denkt, dass die Zahlen noch deutlich ansteigen. Viele Betroffene hätten noch gar keine Anträge für Fluthilfen gestellt. Auch der Vorsitzende des Kreisbauern- und Winzerverbandes erinnerte noch einmal daran, dass vor allem die Landwirtschaft sich in der ersten Hilfe hervorgetan habe. „Es ist traurig, dass dies medial gar nicht mehr stattfindet und scheinbar vergessen wurde“, sparte Schäfer auch nicht mit entsprechender Kritik an der 250 Seiten starken Hochglanzbroschüre „Ein Jahr Wiederaufbau in Rheinland-Pfalz“ der Landesregierung.