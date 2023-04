Neubau des Teilstücks Unterm neuen Radweg verläuft die Lebensader des Ahrtals

Was sich unter der Asphaltdecke verbirgt, versorgt die Menschen in den angrenzenden Orten. In erster Linie ist das eine neue Trinkwasserleitung. Aber nicht nur dass, erklärte die Vorsitzende des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel-Ahr, Landrätin Cornelia Weigand. Denn es liegen eine Menge anderer Leitungen und Rohre unterm Radweg. Neben der Trinkwasserleitung wurden und werden dort zusätzlich Abwasserdruckleitungen für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Altenahr verlegt, dazu Leerrohre für Glasfaser- und Steuerleitungen. Weiterhin werden Chancen für Projekte der Energiewende geschaffen: Nach langem Hin und Her mit den fördernden Ministerien wurden Gashochdruck- und Gasmitteldruckleitungen mit verlegt, die das Ahrtal einmal mit klimaneutraler Energie, wie Biomethan, Biogas oder Wasserstoff versorgen können. Selbst als Gasspeicher könnten die Leitungen genutzt werden.