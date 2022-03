Wiederaufbau in Sinzig : Thermalbad Bad Bodendorf soll Charme behalten

Sinzig Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich in Sinzig mit dem Wiederaufbau des Thermalbads Bad Bodendorf. Die SPD-Fraktion im Stadtrat warnt vor einem Standard-Wiederaufbau. Das Nostalgiebad dürfe seinen Charme und seine Einmaligkeit nicht verlieren.

Traditionsgemäß an Gründonnerstag öffnet das Thermalbad im Sinziger Stadtteil Bad Bodendorf seine Pforten. Hatte man durch die Corona-Pandemie bereits in den vergangenen zwei Jahren davon Abstand nehmen müssen, so wird auch in diesem Jahr nichts daraus. Die Flutkatastrophe hatte das Nostalgiebad stark zerstört, der Wiederaufbau steht an. Ohnehin war eine umfangreiche Sanierung und Modernisierung geplant – die sich jedoch verzögerte. 2,7 Millionen Euro sollte es zunächst kosten, das aus den 1930er-Jahren stammende Schwimmbad wieder auf Vordermann zu bringen. Dem Stadtrat war das zu viel, er deckelte den Investitionsbetrag auf 2,1 Millionen Euro. Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet, die entsprechende Einsparpotenziale entwickeln sollte. Dann kam die Flut.