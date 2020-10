CDU mit Landtagskandidaten in den Startlöchern : Platz 15 für Petra Schneider, Rang 39 für Horst Gies

CDU mit Landtagskandidaten in den Startlöchern

Kreis Ahrweiler Die CDU hat ihre Landesliste für die Landtagswahl zusammengestellt. Dabei erreichte Petra Schneider aus Niederzissen, die im Wahlkreis 13 kandidiert, Platz 15.

Noch nie ist ein jüngeres Kandidatenteam für die CDU in eine Landtagswahl gegangen. Ein Drittel der A-Kandidaten sowie die Hälfte der B-Kandidaten sind jünger als 40 Jahre. Schon in der laufenden Legislaturperiode hatten zehn Abgeordnete an meist jüngere Nachfolgerinnen und Nachfolger übergeben.