Franziskus-Gymnasium-Nonnenwerth : Grund für Schließung von Nonnenwerth „vollkommen unverständlich“

Remagen Politiker aus der Region haben bei einer gemeinsamen Pressekonferenz für den Erhalt des Franziskus-Gymnasiums-Nonnenwerth geworben. Dass der Träger Brandschutz-Probleme als Grund für die Schließung anführt, ist für sie „vollkommen unverständlich“.

Der Erste Kreisbeigeordnete Horst Gies und Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl haben die angekündigte Schließung des Franziskus-Gymnasiums-Nonnenwerth zum Schuljahresende scharf kritisiert. Als für Kreis und Stadt „vollkommen unverständlich“ bezeichnete Gies bei einer Pressekonferenz am Freitag im Remagener Rathaus die Entscheidung von Träger Peter Soliman, in die man nicht einbezogen worden sei. „Wir haben ausdrücklich angeboten, ihm bei der Suche nach einem neuen Träger zu helfen“, sagte Gies. Für ihn würde es Sinn ergeben, sich noch einmal mit allen Beteiligten zusammenzusetzen.

Auch für Ingendahl ist Solimans Brandschutz-Begründung nicht nachvollziehbar. Was etwaige finanzielle Hilfen für die Schule angeht, so verwies er auf die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als zuständige Behörde. Diese habe zugesagt, 50 Prozent der Kosten für den Brandschutz zu übernehmen, so Ingendahl. Soliman hatte Brandschutz-Kosten in angeblicher Millionen-Höhe, die er allein nicht stemmen könne, als Grund für die Schließung der Privatschule zum Ende des Schuljahres genannt.