Zukunft der Schule ungewiss : Schüler des Gymnasiums Nonnenwerth demonstrieren gegen Schließung

Remagen Schüler des Franziskus-Gymnasium-Nonnenwerth haben sich am Mittwochmorgen zusammengeschlossen und gegen die drohende Schließung ihrer Schule demonstriert. Von Schulträger Peter Soliman fordern sie, dass dieser die Zukunft der Schule sichert.

Schüler des Franziskus-Gymnasium-Nonnenwerth haben am Mittwochmorgen gegen die drohende Schließung ihrer Schule demonstriert. Gegen 7 Uhr am Morgen sind die Schüler am Fähranleger in Rolandseck gestartet. Von dort aus sind sie in Richtung der Insel Nonnenwerth gelaufen.