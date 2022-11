Business Simulation am Rhein-Ahr-Campus : Remagener Studierende wollen georgische Süßigkeit in der Gastronomie etablieren

Remagen Tschurtschchela heißt eine georgische Süßspeise aus Nüssen und Traubensaft. Studierende am Remagener Rhein-Ahr-Campus wollen sie mit ihrer eigenen Firma unter die Geschäftsleute in der Region bringen. Die Reaktion seien überwiegend positiv. Doch nicht alles lief wie gedacht.

Dabei verlassen die Studierenden mitunter ihren Campus, um die Süßspeise aus Kbiladzes Heimat mit der eigens gegründeten Firma „GeGeCandy“ (German-Georgian Candy) unter die Geschäftsleute in der Region und in ihre Läden zu bringen. „Die Simulation ist nah an der Praxis, die Kontakte in die Region und die tatsächliche Arbeit sind 100 Prozent real. Meine studentischen Kollegen und Kolleginnen kommen aus aller Welt, so zum Beispiel aus Indien, Südkorea, Spanien, Italien und Nepal. Das konfrontiert uns, ganz wie in einer multinationalen Firma, manchmal mit interkulturellen Herausforderungen“, berichtet Nico Ditscheid, Betriebswirtschaftsstudent im zweiten Semester. Der „Kick“ für ihn und seine Kommilitonen bestehe darin, dass sie die interkulturelle Theorie aus der Vorlesung am Dienstag dann schon in derselben Woche in der Praxis der Firma am Mittwoch und Donnerstag anwenden könnten.