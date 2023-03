St. Sebastianus Bürgerschützengesellschaft : Optimismus beim Neustart der Ahrweiler Schützen

Ahrweiler Die Veränderungen bei den Schützen beginnt mit ganz viel Tatendrang. Nach Flut und Corona geht es jetzt wieder richtig los.

Ungebrochen ist der Zulauf, den die Ahrweiler St. Sebastianus Bürgerschützengesellschaft seit Jahren erfährt. Man hat den Eindruck, dass sich der Wille, den grünen Schützenmantel zu tragen, nach der Flutkatastrophe noch einmal verstärkt hat. Zumindest konnte der Hauptmann und Vorsitzende Jürgen Knieps bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag im Hotel Zum Stern einmal mehr eine neue Rekordmarke verkünden. 723 Mitglieder ist die Herrenrunde inzwischen stark. Der jüngste von ihnen ist 28, der älteste 96 Jahre alt. Einer der 723 Schützen ist Thomas Holzberger. Er trat bei der Versammlung in ziemlich große Fußstapfen und wird dem Zug der Schützen künftig vorangehen.

Der Neue ist gut bei den Schützen bekannt

Holzberger wurde zum neuen Tambourmajor der Gesellschaft gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Jürgen Knieps an, der den Tambourstab am vergangenen Dreikönigssonntag ablegte, da er an diesem Tag die Königswürde der Bürgerschützen erringen konnte. Die erste Amtsperiode für Thomas Holzberger ist nunmehr gleich auf zehn Jahre festgelegt. So lange dauern die Amtszeiten im Verwaltungsrat, wo am Freitag auch Gregor Sebastian für weitere zehn Jahre als Zugführer des Hauptmannsgliedes verpflichtet wurde.