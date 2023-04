Vorfall in der Kölner Innenstadt Mehrere Passanten mit Gelkugeln beschossen

Köln · Mehrere Passanten sind in der Nacht zu Sonntag in der Kölner Innenstadt von Luftdruckgeschossen getroffen worden. Ein 66-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei stoppte die mutmaßlichen Schützen später in einem Mietwagen.

02.04.2023, 15:15 Uhr

Die Polizei Köln hat vier junge Männer gestoppt, die mit Luftdruckpistolen auf Passanten geschossen haben sollen. Foto: dpa/Fabian Strauch





Die Polizei Köln hat in der Nacht zu Sonntag einen gemieteten VW Polo mit vier jungen Männern gestoppt. Die Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren sollen aus dem Wagen heraus mit Luftdruckpistolen auf mehrere Passanten geschossen haben. Ein 66-jähriger Mann wurde von den Gelkugeln leicht verletzt. Die Tatverdächtigen sollen mit dem Auto quer durch die Stadt gefahren sein. Um kurz vor Mitternacht meldete sich ein Anrufer bei der Leitstelle und sagte, dass er im Bereich des Grüngürtels beschossen worden sei. Eine halbe Stunde später meldete ein weiterer Passant, im Stadtteil Lövenich von den Gelgeschossen getroffen worden zu sein. Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Schützen ein. Ein dritter Notruf ging von einem Fußgänger aus Widdersdorf ein. Er war auf der Adrian-Meller-Straße von den Gelkügelchen getroffen worden. Die Beschreibungen der flüchtigen Personen und des Wagens deckten sich in allen drei Fällen. Die Beamten stoppten den VW Polo schließlich in der Moltkestraße und stellten zwei Luftdruckpistolen sicher. Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu weiteren Angriffen geben können, sich unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

(ga)