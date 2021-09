Heroin und Butterflymesser gefunden : Polizei nimmt 44-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof fest

Polizei nimmt 44-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof fest

Am Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei einen 44-Jährigen festgenommen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Köln Am Kölner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Donnerstag einen 44-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte Drogen, ein Butterflymesser und ein mutmaßlich gestohlenes Smartphone bei sich.

Die Bundespolizei hat am Donnerstag im Kölner Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der Heroin, ein Messer und ein mutmaßlich gestohlenes Smartphone mit sich führte. Wie die Polizei am Freitag angab, war der 44-jährige Mann der Streife aufgefallen, da er bei ihrem Anblick nervös geworden war. Als die Kräfte ihn kontrollierten, entstand der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Zudem gab er an, dass er wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz unter polizeilicher Beobachtung steht.