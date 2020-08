Nach fünf Monaten : Kölner Dom öffnet Turm wieder für Besucher

Köln Mit einem Hygienekonzept steht der Turm des Kölner Doms wieder offen. Unter anderem müssen Besucher beim Erklimmen der 533 Stufen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Nach rund fünfmonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie kann der Turm des Kölner Doms wieder bestiegen werden. Allerdings müssen sich Besucher auf längere Wartezeiten einstellen, erklärte das Metropolitankapitel des Doms am Montag in Köln. Das Treppenhaus im Südturm werde bis auf weiteres alle 20 Minuten im Wechsel für den Auf- und für den Abstieg geöffnet. So werde gewährleistet, dass sich auf der schmalen Wendeltreppe auf- und absteigende Besucher nicht begegnen und die erforderlichen Abstandsregeln eingehalten werden.