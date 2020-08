Rheinische Redensarten : Do kumme jo de Kröh an’t Jappe

Rheinland Der GA stellt schöne und bedeutungstiefe rheinische Redewendungen vor. In dieser Folge geht es um den Satz „Do kumme jo de Kröh an’t Jappe“.

Es ist heiß! In diesen Tagen. Sehr heiß! So heiß, dass manch einer schon körperliche Probleme hat. Da kommt der Gedanke auf, dass hier der Klimawandel seine Finger im Spiel hat. Das kann gut möglich sein, niemand sollte die Probleme der Welt bagatellisieren. Aber: Auch in früheren Zeiten gab es heiße Tage. Und zwar so regelmäßig, dass der rheinische Dialekt dafür sogar die eine oder andere Redensart hat entstehen lassen. Als Beispiel nehmen wir uns mal die Wendung vor: „Do kumme jo de Kröh an’t Jappe.“