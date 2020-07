Schließung angekündigt : Kölner Pop-up-Biergarten ist bald schon wieder Geschichte

Der Pop-up-Biergarten in Köln. (Foto: IG Kölner Gastro) Foto: dpa/-

Köln Nach nur einem Wochenende steht der Pop-up-Biergarten auf der Vogelsanger Straße in Köln schon wieder vor dem Aus. Warum die Veranstalter nicht mehr weiter machen wollen, erklärten sie am Dienstagabend.

Erst in der vergangenen Woche wurde der Pop-up-Biergarten in Köln kurzfristig genehmigt, nach dem kommenden Wochenenden wird dann aber wieder Schluss sein. Die Interessensgemeinschaft (IG) Kölner Gastro teilte am Dienstagabend auf Facebook mit, nach der Genehmigung der Stadt Köln für vergangenes und kommendes Wochenende das Projekt nicht weiter fortzuführen. Zwar sei das erste Wochenende sehr erfolgreich gewesen, allerdings haben sich Annahmen der Gastronomen nicht als wahr herausgestellt.