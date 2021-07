Polizei geht zahlreichen Hinweisen nach : Steinewerfer von Brühl weiterhin nicht gefasst

Brühl Der oder die Personen, welche am Freitag von einer Autobahnbrücke aus mit einem Steinwurf eine Beifahrerin auf der A553 verletzt und ein Auto beschädigt haben, sind weiterhin nicht identifiziert. Die Polizei Köln will die Suche jedoch nicht aufgeben.

Wie die Pressestelle der Polizei in Köln mitteilt, sind die Täter, welche einen faustgroßen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen und damit die Beifahrerin am Kopf verletzt haben, nicht identifiziert. Auch ob es sich um eine oder mehrere Personen handelt, ist weiterhin nicht geklärt.

Wie der GA berichtete, war am Freitag ein Stein von einer Autobahnbrücke der A553 bei Brühl auf einen fahrenden Mercedes geworfen worden. Der Fahrer konnte das Auto unfallfrei auf dem Seitenstreifen stoppen. Die Beifahrerin erlitt leichte Prell- und Schürfwunden und wurde nach kurzer Zeit aus einem nahegelegenen Krankenhaus entlassen.

Wie sehen die aktuellen Erkenntnisse der Polizei aus?

Auch in den sozialen Medien gingen zahlreiche Hinweise nach dem Aufruf der Polizei ein. Obwohl die Chancen, die Täter zu stellen, generell mittel-gut stünden, wolle die Polizei den Fall noch nicht ad acta legen. "Es werden noch Hinweise kommen, und manche, die bisher eingegangen sind, sind sehr prüfenswert. Wir appellieren weiterhin an alle Zeugen, sich bei der Polizei oder Autobahnpolizei in Köln zu melden."