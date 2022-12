Ermittlungen in Köln : Tatverdächtiger wird nach Leichenfund im Königsforst festgenommen

Köln Mitte Dezember ist ein Mann tot im Königsforst in Köln aufgefunden worden. Die Polizei ging schnell von einem Gewaltverbrechen aus. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Im Fall eines getöteten Kölners ist ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger nun in Haft. Der Verdächtige sei am Donnerstag im Großraum Hannover festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es soll sich um einen Bekannten des 30-jährigen Getöteten handeln. Die Hintergründe seien weiter Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.