Lkw umgestürzt A3 bei Bad Honnef in Fahrtrichtung Köln nach Unfall gesperrt

12.05.2023, 08:31 Uhr

Für die Dauer der Bergung eines Lkw muss die A3 Richtung Köln voll gesperrt werden. Foto: Ralf Klodt





Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Köln in Höhe Bad Honnef ist am Freitagmorgen ein Lkw umgestürzt. Die Fahrbahn wird für die Dauer der Bergung voraussichtlich voll gesperrt. Um 4.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu dem Unfall gerufen, wie Pressesprecher Björn Haupt berichtet. Rettungskräfte befreiten den im Führerhaus eingeschlossenen Fahrer. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw hat 32 Tonnen Klärschlamm geladen. Bevor das Fahrzeug nun abgeschleppt werden kann, muss die Ladung zunächst abgepumpt werden. Derzeit treten keine Stoffe aus dem Fahrzeug aus. Die drei Fahrspuren der A3 in Richtung Köln sind gesperrt, der Standstreifen ist aktuell befahrbar. Für die Dauer des Abpumpens und Abschleppens soll nach Angaben der Feuerwehr voraussichtlich eine komplette Sperrung eingerichtet werden. Die Dauer der Bergung ist noch nicht absehbar. Die aktuelle Verkehrslage finden Sie hier. Weitere Berichterstattung folgt...

(ga)