Neue Coronafälle in Bad Honnef : Drei Infizierte in Flüchtlingsunterkunft

In der Jugendherberge Bad Honnef gibt es drei Coronafälle. Foto: Frank Homann

Bad Honnef In der temporären Flüchtlingsunterkunft in der Jugendherberge Bad Honnef sind drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle anderen Bewohner und Mitarbeiter werden am Montag getestet.



Drei Personen in der temporären Flüchtlingsunterkunft in der Jugendherberge Bad Honnef sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. 22 Personen befinden sich in Quarantäne. Alle bisher nicht erkrankten Bewohner und Mitarbeiter werden am Montag getestet. Das teilte am Sonntag die Stadt Bad Honnef mit.

In der Einrichtung des Landes NRW sind seit Ende Mai Flüchtlinge, die aufgrund von Vorerkrankungen der Risikogruppe zuzuordnen sind, sowie Familien mit Kindern untergebracht. Wie die für den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft zuständige Bezirksregierung Köln der Stadt Bad Honnef bestätigt hat, sind die dort lebenden Personen durch den Betreiber der Einrichtung im Umgang mit dem Coronavirus, im Schutz vor Neuinfektionen und im frühzeitigen Erkennen von Symptomen sensibilisiert worden.

So hätten sich auch die nun positiv getesteten Personen unmittelbar nach Auftreten der ersten Symptome an das Personal vor Ort gewandt. Eine anschließend durchgeführte Testung hat den Verdachtsfall einer Infektion bestätigt. Wo sich die Personen infiziert haben könnten, ist derzeit noch unklar.

Am Freitagabend hatte die Stadt noch zwei Infektionsfälle vermeldet. Bis Sonntag kam ein weiterer hinzu. Die drei Personen befinden sich in einem gesonderten Bereich der Jugendherberge in Quarantäne. 22 weitere Bewohner der Gruppe, zu der die positiv getesteten Personen zählen, haben sich in häusliche Absonderung begeben. Der Betrieb in der Flüchtlingsunterkunft laufe nach Auskunft der Bezirksregierung Köln und des Betreibers vor Ort derzeit unaufgeregt und unter verschärften Hygienemaßnahmen weiter.