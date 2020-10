Corona-Fälle in Siegburg : Oktopus-Hallenbad reduziert Besucherzahlen

Rhein-Sieg-Kreis Die Stadt Siegburg hat am Freitag weitere Einschränkungen aufgrund der hohen Corona-Zahlen bekanntgegeben. Sie betreffen unter anderem Hallenbad und Rathaus.

Wie berichtet, hat es in der Gemeinde ein größeres Ausbruchsgeschehen gegeben. Auslöser sollen mehrere Gottesdienste gewesen sein. Da daraufhin die Infektionszahlen in Siegburg stark gestiegen sind – und die Sieben-Tage-Inzidenz bei isolierter Betrachtung der Stadt deutlich über dem Grenzwert von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner liegt –, haben Stadt und Kreis am Donnerstag Konsequenzen gezogen. So blieben etwa die Siegburger Schulen am Freitag geschlossen.