Benefizabend ist abgesagt : Keine Gala „Benefits for Kids“ in Bad Honnef

Keine Gala „Benefits for Kids“ in Bad Honnef

„Kölsche Tön“ im Kursaal: Fred Kellner & die famosen Soulsisters sorgten 2017 als Topact bei „Benefits for Kids“ für Stimmung. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die über die Grenzen Bad Honnefs bekannte Veranstaltung „Benefits for Kids. Kölsche Tön für die Kinder der Welt“ zugunsten der Projekte der Stiftung „aktion weltkinderhilfe“ ist abgesagt. Die Projekte, die notleidenede Kinder und ihre Familien unterstützen, gehen aber weiter.

Die Corona-Pandemie trifft jetzt auch die Gala „Benefits for Kids. Kölsche Tön für die Kinder der Welt“: Wie die Veranstalter mitteilten, muss der über die Grenzen Bad Honnefs bekannte Benefizabend zugunsten der Projekte der Stiftung „aktion weltkinderhilfe“ abgesagt werden. Damit findet im zweiten Jahr in Folge keine Gala statt, deren Erlöse weltweit Kindern und deren Familien zugute kommen. 2019 war der Abend wegen der Kursaal-Renovierung ausgefallen. Die Projekte der „aktion weltkinderhilfe“ indes, so ließ Stiftungsvorstand Gudula Meisterjahn-Knebel wissen, gehen unvermindert weiter. Jeder gespendete Cent sei dabei eine wertvolle Hilfe.