Stiftung vergibt zweiten „Environment and Art Award“ : Medienkünstler überzeugt mit dem Entwurf eines virtuell inspirierten Baums

Stiftung vergibt zweiten „Environment and Art Award“

Der Medien-Künstler Achim Mohné bekommt den „Environment and Art Award“. Foto: Tilman Lothspeich

Bad Honnef Ob in der Malerei der Vergangenheit oder heutzutage mit digitalen Mitteln: Die Vorstellungen der Natur haben die Menschen immer wieder ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Mit seinem Werk „Low_Poly_Tree“ liefert der Kölner Medien-Künstler Achim Mohné hierzu ein aktuelles Beispiel. Die Kummer-Vanotti-Stiftung würdigt das mit dem „Environment and Art Award“.

Zum zweiten Mal hat die 2018 gegründete Kummer-Vanotti-Stiftung den „Environment and Art Award“ vergeben. Die unabhängige Jury hat sich für die 2021er-Auflage des Preises, dessen Preisträger einen Umwelt-Skulpturenpark auf der Insel Grafenwerth gestalten sollen, für das Kunstwerk „Low_Poly_Tree“ des Kölner Medien-Künstlers Achim Mohné entschieden. Mohné ist Hochschullehrer im Bereich der Post-Fotografie und digital imaging.

Mohné wird für den Skulpturenpark ein spektakuläres Objekt verwirklichen, teilt die Stiftung mit. In seinem Kunstwerk thematisiert er die Beobachtung der Natur, künstlerische Kreativität im Umgang mit der Digitalisierung und gleichzeitig das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt.

Sein Werk beschreibt der Künstler so: „Die virtuelle Darstellung eines Baumes, wie er auf Google Earth im 3D-Modus erscheint, gibt der Skulptur ihre Form. Der künstliche Baum wurde aus der Virtualität in die reale Welt zurückversetzt, und zwar im Maßstab Eins zu Eins.“ So stünden sich der reale Baum und sein digitales Pendant aus poliertem Stahl gegenüber, wobei letzterer die natürliche Umgebung widerspiegele. Während der „echte“ Baum sich mit den Jahreszeiten verändert und größer wird, bleibt die Skulptur unverändert.