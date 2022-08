Kinderarztpraxen im Siebengebirge : Clowns sensibilisieren Eltern im Umgang mit dem Smartphone

Für ein Kinderlächeln im Flutgebiet : Ein Clown, dem die Ahrtal-Kids vertrauen Unterhaltungskünstlerin Corina Ramona Ratzel ist im Ahrtal, um gute Laune zu verbreiten. Als Clown unterhält sie nach der Flutkatastrophe das junge Publikum in Kindergärten in Schuld oder Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ende November stehen die nächsten Auftritte an.