A3 bei Hennef : Kleintransporter fährt auf Stauende auf - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Mit seinem Fahrzeug war er in Höhe des Ortes Hennef-Dambroich bei dichtem Nebel in Fahrtrichtung Köln auf einen Sattelzug aufgefahren. Dieser war aufgrund eines Staus zum Stehen gekommen.