Neue Ausstellung im Siebengebirgsmuseum Königswinter : Feuer, Wasser, Erde, Luft: Urgewalten in Form und Farbe

Königswinter „Die Elemente“: So lautet der Titel der neuen Ausstellung im Siebengebirgsmuseum in Königswinter. Und die Gemeinschaft der Königswinterer Künstler kommt den „elementaren“ Wirkungen auf besondere Art und Weise näher.

20 Künstler haben ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen, Gedanken und Emotionen auf facettenreiche Weise in Form und Farbe zum Ausdruck gebracht. Rund 70 Gäste kamen zur Ausstellungseröffnung. Jürgen Kusserow, stellvertretender Bürgermeister von Königswinter, zeigte sich von den Werken beeindruckt. In solch schwierigen Zeiten solche besonderen künstlerischen Momente erleben zu dürfen „tue gut“, so Kusserow.

Barbara Baltes, Erste Vorsitzende der GKK, hob in ihrer Begrüßungsansprache die Wirkung der Elemente hervor: „Wo Wasser fehlt, kann nichts gedeihen, wo Wasser ungezügelt zu viel wird, droht Zerstörung.“ Zu den Elementen gebe es in verschiedenen Kulturkreisen auch unterschiedliche Sichtweisen. „Wir im Abendland meinen die vier Elemente Feuer Wasser, Erde und Luft“, so Baltes. Auch der Äther sei als fünftes Element vertreten, der je nach Lehre auch als allgegenwärtiger Raum oder als das ewig Seiende gesehen werden könne, so Baltes.