Feuerwehreinsatz in Oberdollendorf : Photovoltaikanlage gerät auf Balkon in Brand

Königswinter Auf dem Balkon einer Wohnung in Oberdollendorf ist am Freitagnachmittag eine Photovoltaikanlage in Brand geraten. Der Akku der Anlage fing Feuer. Die Anlage hätte dort gar nicht installiert werden dürfen.



Auf einem Balkon der Wohnanlage Wohnpark Nord in Oberdollendorf hat es am Freitagabend gebrannt. Wie der GA vor Ort von der Feuerwehr erfuhr, soll auf dem Balkon eine Photovoltaikanlage in Brand geraten sein. Die Anlage soll eine Größe von rund drei Quatradmetern gehabt haben und unerlaubt auf dem Balkon installiert worden sein. Demnach sei sie auch nicht fachgerecht angeschlossen worden. Den Angaben nach ist der Akku der Anlage explodiert und in Brand geraten.

Das Feuer griff nicht auf die angrenzende Wohnung über. Es wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde Anzeige erstattet wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Im Einsatz waren die Löscheinheiten Niederdollendorf, Oberdollendorf und Altstadt der Feuerwehr Königswinter sowie die Einheit Oberkassel der Feuerwehr Bonn. (kul)

