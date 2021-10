Keller eines Einfamilienhauses : Feuerwehreinsatz nach Verpuffung bei Ölheizung in Vinxel

Feuerwehreinsatz nach Verpuffung bei Ölheizung in Vinxel

In Vinxel kam es zu einer Verpuffung. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Die Feuerwehr Königswinter ist am frühen Mittwochmorgen zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Vinxel ausgerückt. Schwarzer Rauch drang aus dem Keller.

Aufgrund einer Verpuffung bei einer Ölheizung im Keller eines Einfamilienhauses in Königswinter-Vinxel ist es am Mittwochmorgen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Wie Marc Neunkirchen, stellvertretender Sprecher der Feuerwehr Königswinter, mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 6.55 Uhr in die Vinxeler Straße gerufen. Gemeldet war ein Kellerbrand.