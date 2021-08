Haus Schlesien in Heisterbacherrott : Modernisierung der Ausstellungsräume im alten Fronhof schreitet voran

Haus Schlesien in Heisterbacherrott

HEISTERBACHERROTT Corona bescherte eine Zwangspause, jetzt lebte im Haus Schlesien in Heisterbacherrott die Tradition des Sommerfestes wieder auf - mit begrenzter Besucherzahl und besonderen Führungen im Garten und auf der Baustelle. Die Modernisierung der Räume schreitet derweil voran, Ende August ist eine Teileröffnung geplant.

Endlich wieder einmal ausgehen, Live-Musik unter freiem Himmel genießen, Andere treffen und, wenn auch mit Abstand, gemütlich beieinander sitzen und sich süße und herzhafte Leckereien schmecken lassen: Viel zu lange hatte man auf Veranstaltungen wie das traditionelle Sommerfest des Haus Schlesien verzichten müssen. Am Sonntag konnte das beliebte Fest im Innenhof des historischen Fronhofs endlich wieder stattfinden, wenn auch nur mit begrenzter Besucherzahl von maximal 200 Gästen.

Begrenzte Besucherzahl

Die Nachfrage nach Eintrittskarten war im Vorfeld entsprechend groß gewesen. Doch auch wer am Nachmittag noch spontan vorbeikam, wurde nicht abgewiesen. „Es ist etwas luftiger als gewohnt“, sagt Mitarbeiterin Bernadett Fischer mit Blick auf die Holztische und Bänke, die corona-konform mit reichlich Abstand unter den alten Linden- und Kastanienbäumen aufgestellt worden waren. Von vielen Stammgästen ein wenig vermisst wurden die Volkstanzgruppen, die ihren Auftritt absagen mussten. „Sie konnten ja eineinhalb Jahre lang nicht proben“, so Fischer. Umso mehr freuten sich die Mitglieder des Jugendorchesters und des Gesamtensembles des Musikzugs Bergklänge, endlich einmal wieder vor Publikum spielen zu können.

Ihre flotte Gute-Laune-Musik sorgte im Handumdrehen für beste Stimmung. Neu im Sommerfest-Programm waren die Verkaufsstände mit Schmuck und Kunsthandwerk, an denen die Besucher entlang flanieren konnten. Ein alter Bekannter, aber immer wieder gern gesehener Gast im Haus Schlesien war Bolko Peltner aus Höhr-Grenzhausen, der auch in diesem Jahr wieder an seiner Töpferscheibe die traditionelle Herstellung der Bunzlauer Keramik zeigte. Undenkbar ist das Sommerfest ohne schlesischen Mohnkuchen, und den backt niemand besser als Natalja Buderus. „Der ist einfach unanfechtbar“, betonte Museumsleiterin Nicola Remig und verriet, dass es sich die Bäckerin, obwohl sie eigentlich schon im Ruhestand ist, nicht nehmen lässt, bei jedem Sommerfest die süße Leckerei höchstpersönlich für die Gäste zu backen.