Suche über Ittenbach : Polizei suchte mit Hubschrauber nach vermisster Ehefrau

Weil seine Frau nicht nach Hause kam, meldete ein Mann aus Königswinter sie MOntagmorgen als vermisst. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ittenbach Anwohner in Ittenbach haben sich am Montagmorgen über einen am Himmel kreisenden Polizei-Hubschrauber gewundert. Die Polizei hat nach einer Frau gesucht, wie eine GA-Nachfrage ergeben hat.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr hat ein Königswinterer bei der Polizei seine Ehefrau als vermisst gemeldet, nachdem sie nachts nicht nach Hause gekommen war, wie ein Sprecher der Polizei Bonn auf GA-Nachfrage informiert. Da die Frau an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde sofort eine Suche nach ihr eingeleitet, bei der neben Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.

Dank einer Zeugin konnte die Frau schließlich ausfindig gemacht werden. Anschließend wurde sie in eine Klinik gebracht. Der Einsatz war laut Polizeiangaben 11.45 Uhr beendet.

(sly)