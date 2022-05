Gemeinschaft und Miteinander : Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft feiert 475-jähriges Jubiläum

Königswinter Am Wochenende haben die Mitglieder der Sankt Sebastianus Männer-Schützenbruderschaft 1547 Königswinter ihr 475-jähriges Bestehen zelebriert. Würdenträger der Schützenfamilie und des Landes ehrten die Bruderschaft mit mehreren Auszeichnungen. Krönender Abschluss war die Ernennung des neuen Kinderkönigspaares.

„Endlich wieder feiern und dabei das Gefühl von Gemeinschaft wiederaufleben lassen, das ist das Motto, unter dem wir uns hier heute bei schönstem Wetter versammelt haben“, sagte Walter Faßbender, Erster Brudermeister der Sankt Sebastianus Männer-Schützenbruderschaft 1547 Königswinter, die am Wochenende ihr 475-jähriges Bestehen begangen und das auch mit einem Umzügengemeinsc durch die Straßen gefeiert hat. Der Marktplatz war in Grün und Weiß, den Farben der Bruderschaft, geschmückt. Schützenbrüder und -schwestern gaben sich bei Bier, Bratwurst und Blaskapelle der Geselligkeit hin, genossen das besondere Ereignis und besannen sich auf die über Jahrhunderte hinweg bewahrten Werte und Traditionen ihres Vereins.

Faßbenders Schützenbruder Frank Dohr wies in seiner Rede darauf hin, dass die stolze Zahl von 475 Jahren in eine Zeit fällt, in der die Ideale der Schützenbruderschaften von besonderer Wichtigkeit sind: „Gerade der für undenkbar gehaltene Krieg auf europäischem Boden hat unsere Gemeinschaft und auch jeden Einzelnen von uns vor große Herausforderungen gestellt. Erschwerend kommt hinzu, dass wir uns alle unter den Einschränkungen der letzten beiden Jahre verändert haben. Diesen Herausforderungen wollen wir uns stellen und in unseren Bemühungen für ein gesundes Miteinander in der Gesellschaft nicht nachlassen.“