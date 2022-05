Wurzeln gefährden die Trinkwasserleitung : 47 Bäume am Niederdollendorfer Rheinufer werden gefällt

Radwegbau in Königswinter : Parkplatz am Rheinufer in Niederdollendorf soll erhalten bleiben Wegen des Baus des Rheinradweges in Königswinter war angedacht, den Parkplatz am Rheinufer in Niederdollendorf aufzugeben. Doch der Bau- und Verkehrsausschuss in Königswinter lehnt das ab. Die Stellplätze für Autos müssen erhalten bleiben, findet die Mehrheit des Ausschusses.