Musikalisches Geschenk : Ein Song für den Kinder- und Jugendhospizdienst

Schmetterling im Wind

Manchmal läuft’s im Leben nicht immer wie man will und ohne Hilfe fühlt man sich allein. Begleitung ist Beziehung, zusammen sind wir eins. Gemeinsam lachen, gemeinsam traurig sein.

Das Leben ist ein Spiel, das nur zusammen Freude macht. Hand in Hand, miteinander sind wir stark. Wir sind immer bei euch, wohin der Wind uns weht. Heute, morgen und an jedem Tag.

Schmetterling im Wind so frei und so beschwingt, jeder fliegt so hoch er kann irgendwann kommt jeder an. Bunt und wunderschön, egal wohin die Winde weh‘n. Wie weit es geht ist unbestimmt, wie weit es geht, weiß nur der Wind.

Oh, Schmetterling im Wind, so frei und so beschwingt. Jeder fliegt so hoch er kann, irgendwann kommt jeder an. Bunt und wunderschön, egal wohin die Winde weh‘n. Wie weit es geht, ist unbestimmt für den Schmetterling im Wind.

Fünfzehn Jahre Ehrenamt, bis zum Schluss und weiter. Entlastung, Unterstützung, ganz konkret. Wir leben für das Leben, für jeden neuen Tag, denn keiner weiß, wie lang die Reise geht.