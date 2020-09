Stichwahl zum Bürgermeister : Siegburger Grüne unterstützen Stefan Rosemann

Stefan Rosemann möchte für die SPD Bürgermeister in Siegburg werden. Foto: Nadine Quadt

Siegburg Wenn am 27. September in Siegburg die Stichwahl zum neuen Bürgermeister stattfindet, unterstützen die Grünen den SPD-Kandidaten Stefan Rosemann. Das ist aber noch keine Festlegung zu Kooperationen im Stadtrat, betont die Partei.

Die Siegburger Grünen unterstützen den SPD-Bürgermeisterkandidaten Stefan Rosemann bei der Stichwahl gegen Ulla Thiel (CDU) und sprechen sich für seine Wahl am 27. September aus. Das teilte der Vorstand der Partei am Dienstag mit. Die eigene Bürgermeisterkandidatin Annette Mannschott war bei der Wahl am Sonntag mit 16,9 Prozent auf dem dem dritten Platz gelandet. Wie berichtet, stimmten bei der Bürgermeisterwahl zudem 42,2 Prozent für Ulla Thiel (CDU), 35,2 Prozent für Stefan Rosemann (SPD) sowie 5,7 Prozent für Hans-Joachim Neumes (SBU).