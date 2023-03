Vorfall in Hennef : Einbrecher stehlen 250 Kilogramm schweren Tresor

Die Täter sollen über ein Kellerfenster in das Haus eingebrochen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Hennef In Hennef sind am Samstag mehrere Einbrecher in ein Haus eingedrungen und stahlen einen 250 Kilogramm schweren Tresor. Die Täter sollen Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet haben.



Am Samstagabend zwischen 19 und 20.30 Uhr sind in Hennef mehrere noch unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben einen Tresor mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter sollen in der Straße „Am Limbachsgraben“ das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen und so in das Haus gelangt sein, teilte die Polizei mit.

Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht im Haus. Die Täter fanden den 250 Kilogramm schweren Standtresor im Obergeschoss und stießen den rund ein Meter hohen und 50 Zentimeter tiefen Schrank das Treppenhaus hinunter, wodurch ein erheblicher Sachschaden am Treppenhaus entstand.

Die Polizei geht weiter davon aus, dass die Täter den Tresor durch die Haustür aus dem Haus trugen und ihn dann mit einem Fahrzeug abtransportierten. Zudem gaben Zeugen an, dass zur mutmaßlichen Tatzeit ein verdächtiger heller Kleinwagen über die Straße "Auf dem Liemerich" in Richtung "Auf dem Blocksberg" davon gefahren sei. Ob das Fahrzeug in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist nicht bekannt.

Die Polizei Hennef sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/5413521 entgegen.

(ga)