Folgen des Klimawandels : Neue Bäume für den Hennefer Marktplatz

Hennef Die Stadt ersetzt auf dem Hennefer Marktplatz geschädigten Spitzahorn durch Zerreichen. Die Ahorn-Bäume waren aufgrund der Hitze der vergangenen Sommer so stark geschädigt worden, dass sie gefällt werden mussten.

Es ist nie ganz einfach, wenn Bäume beseitigt werden müssen, aber in diesem Fall musste die Hennefer Stadtverwaltung handeln. Sechs Spitzahorn-Bäume (Acer platanoides) auf der Nordseite des Marktplatzes waren so stark geschädigt, dass sie vor ein paar Tagen gefällt werden mussten. Laut Verwaltung haben die Bäume nach den drei vergangenen extrem trockenen und heißen Sommern sowie durch die abstrahlende Hitze von den umgebenden Hausfassaden an Trockenstress gelitten.