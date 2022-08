Überfall an Westerwaldstraße : Tankstellenräuber von Hennef stellt sich der Polizei

In Hennef hat sich ein mutmaßlicher Tankstellenräuber der Polizei gestellt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hennef Nach einem Überfall auf eine Tankstelle an der Westerwaldstraße in Hennef hat sich der mutmaßliche Räuber der Polizei gestellt. Der 36-Jährige gab an, den Raub wegen akuter Geldnot begangen zu haben.



Ein mutmaßlicher Tankstellenräuber hat sich wenige Tage nach einem Überfall in Hennef gestellt. Dem Mann wird vorgeworfen, am Donnerstagabend eine Tankstelle an der Westerwaldstraße überfallen und dabei mit einem Stock eine Mitarbeiterin bedroht zu haben, so die Polizei. Nachdem diese ihm eine Geldkassette ausgehändigt hatte, floh der Räuber unerkannt mit seiner Beute.

Nachdem die Polizei einen Tag später mithilfe von Befragungen die Identität des Tatverdächtigen klären konnte, durchsuchte sie zwei Wohnungen. Hierbei trafen die Einsatzkräfte den 36 Jahre alten Mann nicht an, fanden laut Mitteilung jedoch Beweismittel, welche den Verdacht gegen ihn erhärteten. Die Polizei ermittelte dann weiter im persönlichen Umfeld des Hennefers. Am Montag stellte sich der 36-Jährige schließlich, erklärte die Polizei weiter.