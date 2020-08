Einbruch in Eitorf : Diebe stehlen Tresor und Schmuck aus Einfamilienhaus

Eitorf Während die Bewohnerin beim Einkaufen war, haben Diebe in einem Einfamilienhaus einen Tresor geknackt. Den Geldschrank und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro nahmen sie anschließend mit.

Diebe haben in Eitorf einen rund ein Meter hohen Tresor in einem Mehrfamilienhaus geknackt und ihn mitsamt des Schmucks gestohlen. Der Schmuck habe einen Wert von mehreren tausend Euro, teilte die Polizei am Freitag mit.

Den Angaben zufolge verschafften sich die Unbekannten am Donnerstag zwischen 14.20 Uhr und 16 Uhr über die Terrasse Zutritt in das Haus in Eitorf-Scheidsbach, als die Bewohnerin beim Einkaufen war. In einem Hauswirtschaftsraum im Obergeschoss entdeckten sie den Tresor. Mit der Beute verließen sie das Haus dann wieder über die Kellertür. Zeugen hätten in der Nähe des Tatorts einen dunklen Transporter mit abgedunkelten Scheiben und einem Düsseldorfer Kennzeichen gesehen, hieß es.