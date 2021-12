26-Jähriger stellt sich : Unfallfahrer nach Traktor-Unfall in Much ermittelt

Bei dem schweren Unfall in Much ist ein Mann schwer verletzt worden. Foto: Christof Schmoll

Much Ein Traktorfahrer hat am Samstagabend einen Autofahrer nach einem Unfall bei Much schwer verletzt zurückgelassen. Nun hat die Polizei den Mann ermittelt. Dieser räumte ein, den Unfall verursacht zu haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem schweren Unfall mit einem Schwerverletzten in Much hat die Polizei den flüchtigen Unfallfahrer ermittelt. Der Mann habe sich bei den Ermittlern gemeldet und eingeräumt, den Unfall verursacht zu haben, teilt die Polizei am Donnerstagmittag mit.

Bei dem Unfall auf der L189 waren am Samstagabend ein Traktorgespann und ein Auto zusammengestoßen. Der 24-jährige Autofahrer wurde in seinem Auto eingeschlossen und schwer verletzt. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er entfernte sich mit seiner Zugmaschine unerkannt von der Unfallstelle.

Lesen Sie auch Fahrerflucht nach schwerem Unfall in Much : Traktorfahrer lässt schwer verletztes Unfallopfer zurück

Nach dem Unfall seien jedoch wertvolle Hinweise aus der Mucher Bürgerschaft eingegangen, woraufhin der Verdacht auf einen 26-Jährigen aus Ruppichteroth fiel. Der Verdacht erhärtete sich der Polizei zufolge während der Ermittlungen. Der hohe Fahndungsdruck habe schließlich dazu geführt, dass sich der Mann am Dienstagabend bei der Polizei meldete.

Er räumte bei der Vernehmung ein, den Unfall verursacht zu haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ermittelt, heißt es von der Polizei, die den Führerschein des Mannes sicherstellte. Der verletzte 24-Jährige liege nach Angaben von Angehörigen noch im Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Er sei jedoch auf dem Weg der Besserung.

(ga)