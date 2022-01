„Ich bin doch kein Impfgegner!“ : Niederkasseler wehrt sich gegen Instrumentalisierung

Die zwei Seiten der Omikron-Welle : Explodierende Fallzahlen, mildere Verläufe – was tun? Die Zahl der Infektionen wird auch in Deutschland noch heftiger nach oben schießen. Zugleich besteht Hoffnung, dass die Auswirkungen sich in Grenzen halten. Was uns das aktuelle Infektionsgeschehen im Ausland lehrt.