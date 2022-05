Brandherd bekannt : Feuer im REWE in Niederpleis gelöscht

Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin bei den Löscharbeiten im REWE in Sankt Augustin-Niederpleis am Mittwoch, 11.05.2022. Foto: Ulrich Felsmann

Update Niederpleis In Sankt Augustin-Niederpleis stand die Backstation des Supermarktes REWE in Flammen. Der Brandherd ist mittlerweile bekannt, die Löscharbeiten sind abgeschlossen. Kurz vor Ausbruch des Feuers wurde der Einbruchsalarm ausgelöst.

Am späten Mittwochabend hat die Backstation des REWE in Sankt Augustin-Niederpleis in der Schulstraße Feuer gefangen. Aus bisher ungeklärter Ursache fingen am späten Mittwochabend Backwaren im Supermarkt Feuer und füllten den gesamten Verkaufsraum mit Rauch, wie Sascha Lienesch, Pressesprecher der Freiwilligen Feierwehr Sankt Augustin mitteilte. Insgesamt standen zwei Regale in Flammen, die Einsatzkräfte waren schnell in der Lage, das Feuer zu löschen. Kurz vor dem Notruf ist im Supermarkt der Einbruchsalarm ausgelöst worden, wie Lienesch mitteilte. Ob es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt, muss noch untersucht werden.