Fälle in Sankt Augustin Rollerfahrer überfallen zwei Radfahrerinnen während der Fahrt

Zwei Radfahrerinnen sind am Donnerstagabend in Sankt Augustin während der Fahrt von zwei noch Unbekannten auf einem Motorroller überfallen worden. Gegen 19 Uhr befuhr eine 54-Jährige nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrrad den Radweg Sieg in Sankt Augustin zwischen Niederpleis und Buisdorf. Zwei Unbekannte näherten sich mutmaßlich auf einem Motorroller von hinten und fuhren neben die Frau. Sie versuchten, ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb am Lenker zu entwenden. Da die Tasche am Lenker befestigt war, konnten die beiden Unbekannten diese nicht entreißen und flüchteten.