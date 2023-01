40 Fässer Bier, Würstchen und mehr : Unbekannte räumen Kühllager von Karnevalisten aus Sankt Augustin leer

Aus einem Kühllager in Sankt Augustin wurden 40 Pittermännchen gestohlen. (Archivfoto.) Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Diebe nahmen am Wochenende das Kühllager einer Karnevalsgesellschaft in Sankt Augustin ins Visier. In Menden wurden nicht nur 40 Fässer Bier gestohlen, sondern weitere Waren im Wert von mehreren tausend Euro.



Am Wochenende bedienten sich Diebe an einem Kühllager einer Karnevalsgesellschaft in Sankt Augustin-Menden. Wie die Polizei berichtet, wurden Waren im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Diebe brachen mit Hilfe von Werkzeug die Türen von beiden Kühllagern auf und stahlen rund 40 Pittermännchen, eine bislang unbekannte Menge an Spirituosen und verschiedene Lebensmittel wie zum Beispiel Grillwürste. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Transportfahrzeug vor Ort waren, um die 40 Fässer Bier zu transportieren.

Die Diebe haben im Zeitraum zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 10 Uhr, zugeschlagen. Zeugen oder Personen, die etwas im Bereich des Festzelts in Sankt Augustin-Menden beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241/5413321 zu melden.

