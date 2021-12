Amtsgericht Siegburg : Amtliche Dokumente online gestellt

Siegburg Bundespolizist erneut vor Amtsgericht Siegburg

Ein Polizeivollzugsbeamter soll im Zusammenhang mit einem gegen ihn eingeleiteten Disziplinarverfahren mehrfach erneut straffällig geworden sein. Der genaue Inhalt des ursprünglichen Verfahrens aus dem Oktober 2020 ist nicht öffentlich. Es ging jedoch teilweise um das Nichttragen einer Maske. Im April 2021 wurde der Siegburger schon zu einer Geldstrafe verurteilt , da er seinen Vorgesetzten wegen dessen Anklage in den sozialen Medien beschimpft und beleidigt hatte. Am Mittwoch stand der 48-Jährige nun erneut vor Richter Herbert Prümper im Amtsgericht. er soll während des laufenden Verfahrens unerlaubt amtliche Dokumente des Gerichts im Internet veröffentlicht haben.

In der Zeit zwischen dem 7. Oktober und dem 13. Dezember 2020 soll der Angeklagte in vier Fällen weite Teile der ersten Verfügungsseiten in seinem Facebook-Account online gestellt haben. In den Ausschnitten waren mitunter die konkreten Vorwürfe gegen den Bundespolizisten geschildert. Zu Beginn der Verhandlung holte der Siegburger am Mittwoch zu einem Vortrag zu seiner eigenen Verteidigung aus. Er sei nur deshalb Polizist geworden, um für den Erhalt einer freiheitlich demokratischen Grundordnung einzutreten. Ferner sei die Polizei eine Ordnung jenseits Herrschaft und Gewalt und setze sich für die Verteidigung der Menschenrechte ein.