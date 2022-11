Drogenfund in Siegburg : Beißender Geruch brachte Zeugen auf die Spur eines Drogenlagers

In Siegburg haben Einsatzkräfte am Montag Marihuana gefunden. Foto: Ulrich Felsmann

Update Siegburg-Kaldauen Der Polizei ist ein größerer Drogenfund in Siegburg gelungen, nachdem Zeugen auf einen beißenden Geruch in einer Lagerhalle aufmerksam geworden waren. Dort lagen mehr als 170 Kilogramm Drogen.



Die Polizei hat in einem Drogenlabor in Siegburg Marihuana und Amphetamin in Millionenhöhe entdeckt. Vorausgegangen war dem Fund der Hinweis eines Zeugen, der gegen 17.15 Uhr am Montagnachmittag die Polizei auf einen beißenden Geruch in der Nähe einer Lagerhalle an der Siegburger Hauptstraße hingewiesen hatte. Es hätte stark nach Lösungsmitteln gerochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die alarmierte Polizei fand in der Lagerhalle etwa 170 Kilogramm Marihuana und etwa zwei Kilogramm Amphetamin in einem Gesamtwert in Millionenhöhe. In der Halle standen zudem drei mit Erde gefüllte Wassertanks, aus denen der beißende Chemiegeruch ausging. Die Drogen wurden im Anschluss mit Unterstützung der Feuerwehr Siegburg sichergestellt. Die Halle wurde zudem für weitere Ermittlungen versiegelt.

Die Polizei schilderte ausführlich, wie die Zeugen auf die Spur des Drogenlagers gekommen waren: Sie hätten an der Lagerhalle einen Mann angetroffen, der sich hinsichtlich des Chemiegestanks in Ausflüchte verwickelt haben soll. Aus diesem Grund hätten die Zeugen sich in der Lagerhalle umgesehen und fanden dort „unzählige Verpackungen mit mutmaßlichen Drogen“. Der angetroffene Mann griff laut Aussage der Zeugen schließlich nach zwei Verpackungen und verließ die Halle in Richtung eines in Nähe geparkten weißen Transporters, dessen Kennzeichen mit „MG“ beginnen soll.

Die Polizei Siegburg sucht nun nach dem flüchtigen Unbekannten: Er ist etwa 1,90 Meter groß und circa 35 bis 40 Jahre alt. Er ist schlank und hat blonde Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem blauen T-Shirt und dunklen Turnschuhen.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen und/oder dem Fahrzeug machen kann, soll sich umgehend bei der Polizei unter 02241/541-3121 entgegen.

(ga)