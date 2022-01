Foto-Ausstellung im Stadtmuseum : Fotograf von Christo und Jeanne-Claude zeigt seine Werke in Siegburg

Siegburg „Das Auge von Christo und Jeanne-Claude“ ist der Titel einer Ausstellung, die jetzt im Stadtmuseum in Siegburg läuft. Zu sehen sind Werke von Wolfgang Volz. Er war seit 1972 der persönliche Fotograf des Künstlerehepaares, das einst auch den Kölner Dom verhüllen wollte.

Ein enger Vertrauter des Paares

Elf Projekte stehen im Fokus

Verhüllungsplan des Kölner Doms bestand nur auf dem Papier

Neben den Fotografien Volz‘ werden im Stadtmuseum und auf dem KSI zudem einige nicht realisierte Pläne in Grafik-Collagen des Künstlers Christo zeigt. Dazu gehören etwa der Kölner Dom, dessen verhülltes Antlitz sowohl im Museum als auch im KSI gezeigt wird. „Ein Vortrag Christos bei uns in Siegburg und im Kölner Dom war bereits geplant“, sagt Gorecki, die den Tod des Künstlers bedauert. Christos Verhüllungsplan des Kölner Doms bestand nur auf dem Papier. Gespräche zur Umsetzung habe es nie gegeben.

Anders war das bei der nicht realisierten Verhüllung der „Ponte Sant-Angelo in Rom“, die an den Stadtvätern Roms scheiterte, welche die Verhüllung ihrer Brücke in Unkenntnis der Größe Christos schlichtweg ablehnten. Christo machte dann eine andere Brücke zum gefeierten Erfolg: das 1985 vollendete Projekt der Verhüllung der Pariser „Pont Neuf“. Als die Römer Stadtverwaltung dann doch bei Christo anfragte, lehnte dieser ab.

Ausstellung läuft bis zum 13. März

Diese und andere Geschichten aus dem Hause Christo werden bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag, 30. Januar, sicherlich erzählt werden. Volz, der bei vielen Projekten, wie etwa dem verhüllten Reichstag im Jahr 1995, als technischer Leiter fungierte, wird eigens zur Ausstellungseröffnung aus Stockholm anreisen. In Siegburg schlägt man nun den Bogen zurück – von der letzten Zusammenarbeit, dem posthum umgesetzten Projekt in Paris, bis zurück zum frühesten Volz-Bild, dem „Valley Curtain“ in Colorado (USA). Dieses Kunstwerk sollte nach 28 Monaten der Planung nur 28 Stunden bestehen. Ein sich mit Tempo 100 nähernder Sturm bewog den Künstler zum vorzeitigen Rückbau. Was blieb, war das frühe Bild des jungen Fotografen Wolfgang Volz, das auch den Beginn einer lebenslangen Zusammenarbeit und Freundschaft markiert.