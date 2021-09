Einbruch in Siegburg : Maskierte brechen in Parfümerie am Marktplatz ein

Maskierte brechen in Parfümerie am Marktplatz ein

Siegburg Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Siegburger Parfümerie eingebrochen und mit Waren geflohen. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

In einer Siegburger Parfümerie am oberen Marktplatz hat es in der Nacht zu Donnerstag einen Einbruch gegeben. Das Geräusch einer Alarmanlage machte die Mitarbeiter einer nahegelegenen Bar am Marktplatz auf den Einbruch aufmerksam, wie die Polizei mitteilte. Als sie dem Geräusch folgten, stießen sie mit zwei maskierten Männern zusammen, die weiter in Richtung Michaelsberg liefen.