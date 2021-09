Bonn-Holzlar : Zeugen beobachten verdächtige Person bei Containerbrand

In Beuel hat ein Papiercontainer gebrannt. (Symbolbild) Foto: Axel Vogel

Bonn Wegen eines brennenden Papiercontainers rückte die Feuerwehr am Dienstagabend nach Bonn-Holzlar aus. Zeugen hatten vorher eine verdächtige Person beobachtet.

Auf dem Finkenweg in Bonn-Holzlar hat am Dienstagabend ein Papiercontainer gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch schnell wieder löschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.