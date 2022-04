Angriff in Siegburg : 18-Jähriger nach Club-Besuch niedergeschlagen und beraubt

Siegburg Drei Männer haben am Wochenende in Siegburg einen 18-Jährigen niedergeschlagen und bestohlen. Der Jugendliche aus Königswinter war auf dem Weg von einem Club zum Bahnhof. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Siegburg haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen zwei Uhr drei bisher unbekannte Männer einen 18-Jährigen angegriffen und beraubt, der zuvor mit einem Freund einen Club besucht hatte. Wie die Polizei mitteilt, soll der junge Mann mit einem Freund zu Fuß in Richtung des Siegburger Bahnhofs unterwegs gewesen sein, als drei unbekannte Männer die beiden am Kreisverkehr Am Turm/Wilhelm-Ostwald-Straße ansprachen und nach Geld fragten. Die beiden Männer aus Königswinter sollen weitergegangen sein und versucht haben, sich von der Gruppe zu entfernen.